В Москве назвали лауреатов уникальной премии "Звезда театрала"

Победителей определяют сами зрители путём онлайн-голосования. Церемония награждения — уже 12-я по счёту — состоялась в Театре имени Вахтангова.

Кирилл Серебренников стал лауреатом в номинации "Лучший режиссёр" за спектакль "Барокко". Лучшей мужской ролью признали работу Владимира Машкова — это образ Абрама Шварца в постановке "Матросская тишина".

Елизавета Боярская победила в номинации "Лучшая женская роль" — она перевоплотилась в Марину Цветаеву в спектакле "1926". А певица Тамара Синявская, актёр Василий Лановой и худрук московского театра "У Никитских ворот" Марк Розовский — стали "Легендами сцены". Это единственная номинация премии, где обладателей определяют не зрители, сообщает телеканал "Россия 24".