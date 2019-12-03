"Вегас" обыграл "Рейнджерс", Панарин и Бучневич очков не набрали

Матчем в Нью-Йорке между местными "Рейнджерс" и "Вегас Голден Найтс" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева льда уступили "рыцарям" со счетом 1:4.

В составе победителей дубль оформил Алекс Так. Еще по шайбе забросили Райлли Смит и Макс Пачиоретти. За "Нью-Йорк" отличился Брендан Лемье.

Российские форварды "Рейнджерс" Артемий Панарин и Павел Бучневич результативными действиями не отметились. Вратарь хозяев льда Александр Георгиев в этой встрече участия не принимал.