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3 декабря 201905:51

Передача Гусева не спасла "Нью-Джерси" от разгрома в игре с "Баффало"

NHL

Хоккеисты "Баффало Сэйбрз" на выезде разгромили "Нью-Джерси Дэвилз" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Буйволы" отправили в ворота соперника семь шайб. Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу гостей.

Дубль в составе "Сэйбрз" оформил Конор Шири. По голу записали на свой счет Джек Айкел, Джефф Скиннер, Расмус Асплунд, Виктор Олоффсон и Хенри Йокихарью. Нико Хишир стал автором единственной шайбы хозяев льда.

Российский нападающий "дьяволов" Никита Гусев заработал в этой встрече балл за результативность. Он помог Хиширу размочить счет в матче.

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