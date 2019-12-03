Митрополит Антоний: каждая поместная церковь ответственна за то, что происходит в православном мире

Созвать встречу всех глав православных церквей в Аммане, чтобы обсудить вопрос о сохранении духовного единства. С таким предложением выступил патриарх Иерусалимский Феофил во время своего визита в Москву. Обсудить эту же проблему на всеправославном соборе призвали и митрополиты Греции. Почему это так важно именно сейчас — в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал митрополит Антоний, управляющий делами Украинской Православной Церкви.

"Именно в Москве блаженнейший патриарх Иофил огласил свое принципиальное мнение о ситуации в православии и пригласил всех глав поместных православных церквей в Иорданию, для того чтобы обсудить скорее всего проблему, которая сейчас всех волнует и которая сейчас стала таким камнем преткновения для всего православного мира. Наверное, патриарх свое веское слово сказать и в другом месте, но он выбрал именно Москву, именно каноническую территорию православной церкви для того, чтобы еще раз подчеркнуть важность и значимость вот этой проблемы. Например, глава албанской православной церкви архиепископ Анастасий, хотя с оговорками, но все же сказал, что такая встреча необходима, потому что каждая поместная церковь ответственна за то, что происходит в православном мире", — заявил Антоний, митрополит Бориспольский и Броварской, управляющий делами Украинской Православной Церкви.