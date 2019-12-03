Семь человек погибли в крупном ДТП в Казахстане

По меньшей мере, семь человек стали жертвами ДТП в Кызылординской области Казахстана, где во вторник перевернулся автобус, 28 пассажиров пострадали. Об этом сообщил официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов.

"В салоне находились 35 человек. Погибших семеро, из которых один скончался по дороге в больницу, 28 пострадали", — сказал он. По его словам, информации о гражданстве погибших и пострадавших на данный момент нет, сообщает телеканал "Россия 24".