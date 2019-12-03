Новости В мире

Все видео этой рубрики
3 декабря 201907:04

Семь человек погибли в крупном ДТП в Казахстане

Семь человек погибли в крупном ДТП в Казахстане

По меньшей мере, семь человек стали жертвами ДТП в Кызылординской области Казахстана, где во вторник перевернулся автобус, 28 пассажиров пострадали. Об этом сообщил официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов.

"В салоне находились 35 человек. Погибших семеро, из которых один скончался по дороге в больницу, 28 пострадали", — сказал он. По его словам, информации о гражданстве погибших и пострадавших на данный момент нет, сообщает телеканал "Россия 24".

Сейчас

08:29

Пожар на складе в Петербурге локализован

06:06

Астронавты НАСА совершили выход в открытый космос на МКС

04:01

Мощное возгорание в Санкт-Петербурге тушат с помощью пожарных поездов

03:19

В Москве назвали лауреатов уникальной премии "Звезда театрала"

22:51

Лучший из лучших: Месси стал шестикратным обладателем "Золотого мяча"

16:56

Делом о ДТП в Забайкалье займется центральный аппарат СК

15:43

Вступил в силу закон о зачислении братьев и сестер в одну школу или сад

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Мощное возгорание в Санкт-Петербурге тушат с помощью пожарных поездов

Мощное возгорание в Санкт-Петербурге тушат с помощью пожарных поездов

4 часа назад
ДТП в Забайкалье: установлены личности всех погибших

ДТП в Забайкалье: установлены личности всех погибших

3 часа назад
Президент одобрил бюджет РФ на три года

Президент одобрил бюджет РФ на три года

10 часов назад
ВМФ и "Циркон": совещание прошло в режиме секретности

ВМФ и "Циркон": совещание прошло в режиме секретности

11 часов назад

Трансляции

12:00

Выход к прессе глав МИД РФ и Азербайджана
13:00

Пресс-конференция КПРФ

5 декабря

11:55

Разговор с Дмитрием Медведевым
12:00

Разговор с Дмитрием Медведевым. Сурдоперевод
Все трансляции
Астронавты НАСА совершили выход в открытый космос на МКС

Астронавты НАСА совершили выход в открытый космос на МКС

2 часа назад
Аферисты суррогатного материнства: как посредники обманывают биопары

Аферисты суррогатного материнства: как посредники обманывают биопары

14 часов назад
"Пробовал что-то кислое": Жириновский рассказал о своем опыте с наркотиками

"Пробовал что-то кислое": Жириновский рассказал о своем опыте с наркотиками

16 часов назад
Последний срок: для уплаты налога на имущество осталась пара часов

Последний срок: для уплаты налога на имущество осталась пара часов

12 часов назад
Температурные качели: синоптики рассказали о новогодней погоде

Температурные качели: синоптики рассказали о новогодней погоде

15 часов назад
Зеленский обосновал важность диалога с Путиным

Зеленский обосновал важность диалога с Путиным

13 часов назад
Малоизвестный Гейнсборо: выставка таинственного британца в Пушкинском музее

Малоизвестный Гейнсборо: выставка таинственного британца в Пушкинском музее

14 часов назад
"Вряд ли найдется слушатель": Стас Михайлов припомнил, как в него не верили

"Вряд ли найдется слушатель": Стас Михайлов припомнил, как в него не верили

16 часов назад
Внучка нашла обезглавленный скелет пропавшей бабушки и рюкзак с деньгами

Внучка нашла обезглавленный скелет пропавшей бабушки и рюкзак с деньгами

17 часов назад
"Ржев": киноэпос о людях, на которых всегда стояла наша страна

"Ржев": киноэпос о людях, на которых всегда стояла наша страна

01.12.2019 18:52
Телеканал "Россия 1" покажет новый сезон культового сериала "Тайны следствия"

Телеканал "Россия 1" покажет новый сезон культового сериала "Тайны следствия"

29.11.2019 19:40
Знаменитые аргентинские танцоры представят шоу Astor Tango в Доме музыки

Знаменитые аргентинские танцоры представят шоу Astor Tango в Доме музыки

17 часов назад
Малышу с редкой патологией головы срочно нужна операция

Малышу с редкой патологией головы срочно нужна операция

21 час назад
Нужна помощь: Настю Муковнину спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Настю Муковнину спасет дорогое лекарство

23 часа назад
Рождественский фестиваль "Адвент": от органной музыки до джаза

Рождественский фестиваль "Адвент": от органной музыки до джаза

27.11.2019 11:13
Российские болельщики с оптимизмом смотрят на перспективы сборной на Евро-2020

Российские болельщики с оптимизмом смотрят на перспективы сборной на Евро-2020

2 часа назад
Житель Севастополя посадил за руль несовершеннолетнего ребенка

Житель Севастополя посадил за руль несовершеннолетнего ребенка

2 часа назад
В Москве назвали лауреатов уникальной премии "Звезда театрала"

В Москве назвали лауреатов уникальной премии "Звезда театрала"

5 часов назад
Лучший из лучших: Месси стал шестикратным обладателем "Золотого мяча"

Лучший из лучших: Месси стал шестикратным обладателем "Золотого мяча"

9 часов назад
Громко хлопнул дверью: в Москве мужчина попал в больницу после избиения таксистом

Громко хлопнул дверью: в Москве мужчина попал в больницу после избиения таксистом

10 часов назад
Карантин по бешенству введен на западе Москвы

Карантин по бешенству введен на западе Москвы

10 часов назад
Удаление родинки привело к развитию у 20-летней девушки 5 опухолей мозга

Удаление родинки привело к развитию у 20-летней девушки 5 опухолей мозга

10 часов назад
Леонид Кравчук призвал учить историю и ничего не придумывать

Леонид Кравчук призвал учить историю и ничего не придумывать

11 часов назад
Автодичь: пикап превратили в монстр-карт мощностью 650 "сил"

Автодичь: пикап превратили в монстр-карт мощностью 650 "сил"

11 часов назад
Трое фанатов "Спартака" проведут 15 суток под стражей

Трое фанатов "Спартака" проведут 15 суток под стражей

11 часов назад
На въезде в Оренбург рухнул автомобильный мост, четверо пострадавших

На въезде в Оренбург рухнул автомобильный мост, четверо пострадавших

12 часов назад
Медведев признан лучшим теннисистом года в России

Медведев признан лучшим теннисистом года в России

12 часов назад
"Торговцы личной жизнью". Новое расследование Эдуарда Петрова

"Торговцы личной жизнью". Новое расследование Эдуарда Петрова

12 часов назад
131
Экс-депутат гордумы Нижнего Новгорода отправился на восемь лет в колонию за взятки

Экс-депутат гордумы Нижнего Новгорода отправился на восемь лет в колонию за взятки

13 часов назад
Путин разрешил ФСБ, ФСИН, Росгвардии и МВД сбивать беспилотники

Путин разрешил ФСБ, ФСИН, Росгвардии и МВД сбивать беспилотники

13 часов назад
Кроссовер Geely Coolray для России: локализация и 150-сильный двигатель

Кроссовер Geely Coolray для России: локализация и 150-сильный двигатель

13 часов назад
Скончалась Пима Скво из "Золота Маккены"

Скончалась Пима Скво из "Золота Маккены"

13 часов назад
Мужчина сжег дом бывшей супруги и сделал селфи на его фоне

Мужчина сжег дом бывшей супруги и сделал селфи на его фоне

13 часов назад
Под Винницей бездомный кот задушил младенца

Под Винницей бездомный кот задушил младенца

13 часов назад
Самая дорогая однокомнатная квартира в Москве сдается за 600 тысяч в месяц

Самая дорогая однокомнатная квартира в Москве сдается за 600 тысяч в месяц

13 часов назад
"Проклятие черной жемчужины": в Таиланде на аттракционе пострадали 6 человек. Видео

"Проклятие черной жемчужины": в Таиланде на аттракционе пострадали 6 человек. Видео

14 часов назад
Экран смартфона оказался лидером по содержанию опасных бактерий

Экран смартфона оказался лидером по содержанию опасных бактерий

15 часов назад
Названы самые угоняемые автомобили в Москве (много "народных")

Названы самые угоняемые автомобили в Москве (много "народных")

15 часов назад
С 20 декабря елку в Подмосковье можно срубить самостоятельно

С 20 декабря елку в Подмосковье можно срубить самостоятельно

15 часов назад
"Холодное сердце 2": первые отзывы российских зрителей

"Холодное сердце 2": первые отзывы российских зрителей

16 часов назад
Вступил в силу закон о зачислении братьев и сестер в одну школу или сад

Вступил в силу закон о зачислении братьев и сестер в одну школу или сад

16 часов назад
Впервые в России выступит знаменитый английский ансамбль I Fagiolini

Впервые в России выступит знаменитый английский ансамбль I Fagiolini

18 часов назад
Аватар человека: прототипом лунохода впервые управляли с МКС

Аватар человека: прототипом лунохода впервые управляли с МКС

18 часов назад
Новая схема: мошенники отбирают квартиры у людей с нарушениями слуха

Новая схема: мошенники отбирают квартиры у людей с нарушениями слуха

19 часов назад
Российско-польский диалог: Лешек Можджер "даст джазу" с Андреем Кондаковым

Российско-польский диалог: Лешек Можджер "даст джазу" с Андреем Кондаковым

19 часов назад
Самый ожидаемый "китаец": новый Geely для России будет называться Coolray

Самый ожидаемый "китаец": новый Geely для России будет называться Coolray

20 часов назад
Евро-6, налог и шины: какие изменения ждут автомобилистов с 1 декабря

Евро-6, налог и шины: какие изменения ждут автомобилистов с 1 декабря

21 час назад
"Осталось семь месяцев": Мирослава Дума рассказала о своей смертельной болезни

"Осталось семь месяцев": Мирослава Дума рассказала о своей смертельной болезни

21 час назад
БезДДУшное жилье: число обманутых дольщиков может вырасти

БезДДУшное жилье: число обманутых дольщиков может вырасти

22 часа назад
Топ-10 регионов с самыми высокими зарплатами

Топ-10 регионов с самыми высокими зарплатами

02.12.2019 05:51

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку