"Сент-Луис" без помощи Барбашева взял верх над "Чикаго"

Матчем между "Чикаго Блэкхокс" и "Сент-Луис Блюз" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Блюзмены" на выезде обыграли соперника со счетом 4:0. Российский нападающий гостей Иван Барбашев результативными действиями не отметился.

За "Сент-Луис" отличились Маккензи Макичерн, Джейден Шварц, Брэйден Шенн и Тайлер Бозак.

Победа над "Чикаго" стала для "блюзменов" четвертой подряд в нынешнем сезоне.