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3 декабря 201907:21

"Сент-Луис" без помощи Барбашева взял верх над "Чикаго"

NHL

Матчем между "Чикаго Блэкхокс" и "Сент-Луис Блюз" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Блюзмены" на выезде обыграли соперника со счетом 4:0. Российский нападающий гостей Иван Барбашев результативными действиями не отметился.

За "Сент-Луис" отличились Маккензи Макичерн, Джейден Шварц, Брэйден Шенн и Тайлер Бозак.

Победа над "Чикаго" стала для "блюзменов" четвертой подряд в нынешнем сезоне.

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