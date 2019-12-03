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Секс-скандалы 35 минут назад

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3 декабря 201909:32 Анна Воронина

Напоил водкой, изнасиловал и сказал спасибо: американка рассказала о сексе с принцем Эндрю

Напоил водкой, изнасиловал и сказал спасибо: американка рассказала о сексе с принцем Эндрю

Мировые издания смакуют детали интервью 35-летней американки, обвинившей британского принца Эндрю в растлении несовершеннолетней. С девушкой принца познакомил скандально известный финансист Джеффри Эпштейн. Пострадавшие призывают Эндрю выступить свидетелем на суде.

Напоил водкой, был вежлив, страшно потел. Явно не таким хотел бы запомниться потомкам британский принц Эндрю. Но, увы, данное описание члену королевской семьи в эфире телеканала BBC дала 35-летняя Вирджиния Робертс. Журналистам женщина рассказала, как ее 18 лет назад американский финансист Джеффри Эпштейн и его подруга Гислейн Максвелл буквально заставили заняться сексом с принцем Эндрю. Трижды.

"Это был очень ужасный период моей жизни, – плачет девушка. – Я подверглась насилию со стороны члена королевской семьи. Той, на которую люди смотрят снизу вверх и восхищаются. Я, конечно, не была прикована к раковине, но у меня были другие оковы. Моими цепями были эти влиятельные люди".


Робертс рассказала, что Гислейн Максвелл заметила девушку в числе обслуживающего персонала в клубе "Мар-а-Лаго" во Флориде и пригласила на работу. Сначала Робертс имела связь с самим Эпштейном. Затем ее специально привезли из Штатов в Лондон, где в ночном клубе познакомили с сыном Елизаветы II. Покидая вечеринку, 17-летняя Робертс получила от подруги Эпштейна указание сделать для принца тоже самое, что она делала для Джеффри Эпштейна. Отказать таким власть имущим персонам девушка побоялась.

"Сначала было в ванной. Там началось. Затем в спальне. Вся процедура была недолгой, но отвратительной, – вспоминает Вирджиния. – Он не был груб со мной. Поднялся, сказал спасибо и вышел. А я осталась сидеть на кровати – испуганная и опозоренная, я чувствовала себя грязной. Я заставила себя встать и принять душ. На следующий день Максвелл похвалила меня, сказала, что я отлично справилась и сделала принца по-настоящему счастливым".

И в адрес Гислейн Максвелл, и в адрес Джеффри Эпштейна, покончившего жизнь самоубийством в тюрьме Манхэттена, уже прозвучали обвинения в организации секс-траффика и склонении подростков к проституции. Согласно показаниям пострадавших, поставляли несовершеннолетних девушек для богатых и знаменитых, для тех, на чье покровительство и поддержку рассчитывали. В компании принца замечены были не раз, в том числе и на официальных мероприятиях королевской семьи. Причем сам Эндрю отмечал, что Эпштейна он приглашал лично. Журналистам заявил – о грязных делишках друга-финансиста с несовершеннолетними не знал, а с Вирджинией Робертс вообще не знаком. Но себя на фотографии с пострадавшей узнал.

"Я абсолютно не помню, как делали этот снимок", — уверяет он. Однако на вопрос, узнает ли он себя на этой фотографии, отвечает:

"Трудно не узнать себя на фотографии. По результатам наших расследований, нельзя c уверенностью сказать, настоящая ли она, потому что это фотография фотографии фотографии. Поэтому очень тяжело это доказать. Но я не помню, чтобы эту фотографию когда-либо делали".

Тем не менее, когда в 2015 году Робертс впервые выступила с обвинениями в адрес принца Эндрю, его королевское высочество поспешило запросить информацию о ней именно у подруги Джеффри Эпштейна – их электронную переписку приводит канал BBC.

На фоне продолжающегося скандала принц отказался от всех королевских полномочий, а также от попечительства более 230 благотворительных организаций. Робертс ждала от Эндрю явно не таких шагов. Вместе с еще пятью женщинами, выступающими в качестве пострадавших по делу против Эпштейна, она призывает принца дать показания в суде. Тем более, что повестки для него уже готовы – ему вручат их, как только принц ступит на американскую землю.

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