Житель Татарстана зарезал бывшую жену, двухлетнего сына и ранил пасынка

В Татарстане мужчина зарезал свою семью — бывшую жену и двухлетнего сына, а также ранил пасынка, передает ТАСС.

ЧП произошло в городе Менделеевске. По данным полиции, в понедельник мужчина напал на бывшую жену, смертельно ранив ее ножом, после чего зарезал своего двухлетнего сына. Кроме того, он нанес ножевые ранения одиннадцатилетнему пасынку, которому удалось выжить.

По одной из версий, причиной произошедшего могла стать ревность. Подозреваемый задержан сотрудниками правоохранительных органов, ведется следствие.