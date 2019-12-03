Шайба Прохоркина не спасла "Кингз" от поражения "Анахайму"

Российский хоккеист американского клуба "Лос-Анджелес Кингз" Николай Прохоркин стал автором одной заброшенной шайбы в матче Национальной хоккейной лиги против "Анахайм Дакс". Однако усилия россиянина не помогли его клубу победить.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "уток". В составе "королей" помимо Прохоркина забил также Кертис Макдермид. У победителей отличались Якоб Сильверберг, Картер Рауни и Дерек Грант, оформивший дубль.

Для Прохоркина шайба в ворота "Анахайма" стала четвертой в текущем сезоне НХЛ. Всего же на его счету пять очков – помимо голов он один раз выступил в роли ассистента.