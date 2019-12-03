Сульшер может покинуть "Манчестер Юнайтед" после дерби с "МанСити"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер в беседе со своими подопечными назвал условия и возможные сроки своего ухода с поста наставника "красных дьяволов". Норвежец признался – его отставка может произойти после дерби с "Манчестер Сити".

Руководители "Юнайтед" после ничьей в "Астон Виллой" (2:2) в 14 туре АПЛ дали понять Сульшеру, что уволят его в случае поражений в последующих двух играх: в родных стенах против "Тоттенхэма" и в выездной встрече с "Сити". Как сообщает Спорт24.Ru, 46-летний специалист в беседе со своими игроками отметил настрой нового наставника "шпор" Жозе Моуриньо на игру с бывшим клубом.

Напомним, что по итогам 14 туров "Манчестер Юнайтед" с 18 очками занимает девятую строчку в таблице чемпионата Англии. Отставание от лидирующего "Ливерпуля" составляет 22 балла.