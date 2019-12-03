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3 декабря 201911:30

Пермский театр "У Моста" стал лучшим региональным театром

ГТРК "Пермь"

Пермский театр "У Моста" стал лучшим региональным театром — по мнению зрителей. Накануне его основателю и художественному руководителю и основателю Сергею Федотову вручили "Звезду театрала", передает ГТРК "Пермь".

В этом году организаторы придумали новую номинацию — специально для региональных театральных коллективов. Наравне с пермским за голоса зрителей боролись Волгоградский музыкальный театр и Свердловский театр музыкальной комедии из Екатеринбурга.

Театр "У Моста" в 1988 году создал Сергей Федотов — режиссер, заслуженный артист РФ. Театралов привлекают нестандартные постановки, сочетающие в себе современность и традиции русского психологического театра.

"Звезда театрала" является единственной театральной премией зрительских симпатий. Номинантов в течение года выбирают сами зрители, затем проходит голосование на сайте премии, и в декабре проходит подсчет голос и награждение победителей. Традиционно торжественная церемония проходит на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве.

Текст: ГТРК "Пермь"

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