Катастрофа SSJ 100: вина за гибель 41 человека возложена на пилота

Завершено расследование дела о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево. В результате жесткой посадки 5 мая 2019 года погиб 41 человек (40 пассажиров и один бортпроводник).

Вина за произошедшее полностью возложена на командира лайнера Дениса Евдокимова. Он обвиняется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц" УК РФ, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета", — указывалось ранее в материалах Следственного комитета России.

Трагический инцидент произошел 5 мая. Самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из аэропорта Шереметьево в Мурманск. Во время набора высоты в лайнер ударила молния, которая вывела из строя часть электроники. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт.

Во время посадки SSJ100 слишком сильно ударился о взлетно-посадочную полосу. Стойки шасси проломили баки с керосином, топливо вспыхнуло, и пламя охватило всю хвостовую часть самолета.

Ранее руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета РФ Зигмунд Ложис рассказал, что большинство пассажиров скончались не от удара, а от отравления продуктами горения. Все произошло настолько быстро, что люди не успели среагировать на ситуацию, отстегнуть ремни и встать из кресел.