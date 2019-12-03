Под Старым Осколом перевернулся автобус с 30 пассажирами

Автобус с 30 пассажирами съехал с дороги и завалился на левый бок по пути в Старый Оскол, сообщает региональное управление МЧС. Очевидец снял на видео кадры с места аварии.

ДТП произошло около 08:30 утра 3 декабря под Старым Осколом, в районе села Преображенка. Причиной дорожного происшествия, по предварительным данным, стал обильный снегопад.

Водитель и 29 пассажиров самостоятельно выбрались из салона, еще одну женщину без сознания вынесли на руках. Ее доставили в больницу, по предварительной версии, у нее перелом позвоночника. На месте медики оказали помощь пятерым пострадавшим — серьезных травм они не получили.