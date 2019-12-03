"Торговцы личной жизнью". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

В России ликвидирована сеть подпольных порностудий. В Волгограде молодые пары круглосуточно находились под камерами видеонаблюдения, а трансляцию смотрели пользователи из Америки и Европы. В Челябинске производством порнографии занимался гражданин США. Как правоохранительные органы вышли на изготовителей запрещенного контента? И кто эти странные люди, подсматривающие за жизнью других?

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