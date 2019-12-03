Бокс. Дерек Чисора готов выйти против Александра Усика

Уроженец Крыма Александр Усик, который после завоевания звания абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе перешел в супертяжи, готовится ко второму бою в этой ипостаси. Соперником украинца может стать известный британский боксер Дерек Чисора.

О том, что ни разу непобежденный в ринге Усик (16 побед и 12 нокаутов) может сразиться с Чисорой, сообщил промоутер боксера из Украины Александр Красюк: "Чисора – наиболее вероятный соперник. Мы как раз его рассматриваем как вариант №1. Он согласился на бой, но мы еще не выяснили дату и статус этого поединка, и не подтвердили окончательно участие Александра".

По словам Красюка, контракт на бой еще не подписан: "Если бы он был подписан, то была бы уже конкретика, — цитирует менеджера Tribuna.Com. – Еще ничего не подписано. Но как только мы выясним все детали, то сразу подпишем".

Чисора носил звание чемпиона Европы, однако в титульных боях ведущих мировых организаций ни разу не победил. Однако следует отметить, что он никогда не избегал сильных соперников, проиграв, в частности, украинцу Виталию Кличко, соотечественникам Тайсону Фьюри (дважды), Диллиану Уайту (дважды) и Дэвиду Хэю, болгарину Кубрату Пулеву. Выигрывал Чисора у сильных боксеров сенегальца Карлоса Такама, американцев Кевина Джонсона и Малика Скотта.