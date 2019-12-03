В Коми легковушка влетела под автобус. Видео

В окрестностях Сыктывкара легковой автомобиль занесло на дороге, после чего он врезался во встречный автобус. Пострадали три человека — оба водителя и пассажир.

Инцидент произошел в понедельник утром, 2 декабря, возле поселка Краснозатонский. Дорога была скользкой, и на ней уже произошло несколько мелких ДТП. Увидев сотрудников ДПС, оформляющих соответствующие документы, водитель Chevrolet Lanos нажал на тормоз, машина потеряла управление и вылетела на встречную полосу, после чего врезалась в автобус.

Издание "КомиОнлайн", ссылаясь на пресс-службу ОГИБДД УМВД России по Сыктывкару, сообщает, что водитель легковушки был госпитализирован — получил травму головы и повредил ногу.

Двое других пострадавших — водитель автобуса ПАЗ и его пассажирка — были отправлены на амбулаторное лечение. У мужчины травмирована поясничная область спины, у женщины сотрясение мозга и ушибленная рана верхней губы.