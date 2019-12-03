Экс-депутату Рады Мосийчуку предъявлено заочное обвинение в нападении на посольство РФ

Следственный комитет предъявил бывшему депутату Верховной рады Украины Игорю Мосийчуку заочное обвинение в нападении на российское посольство. Он объявлен в розыск, передает телеканал "Россия 24".

В 2016 году несколько десятков националистов в Киеве забросали территорию российской дипмиссии дымовыми шашками и обстреляли здание из салютной установки. При этом украинская полиция бездействовала.

"Следствием получены неопровержимые доказательства участия в нападении бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука", — сообщила руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Из-за атаки порядок работы дипломатического учреждения был нарушен, а имуществу причинен значительный ущерб, напомнили в СК РФ.

Ранее обвинения в нападении на дипломатические учреждения России были предъявлены двум другим украинским депутатам: Владимиру Парасюку и Андрею Лозовому.