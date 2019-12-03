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3 декабря 201912:04

Названы продукты для профилактики рака

От рака полностью не могут защитить никакие продукты, но если ежедневно употреблять те из них, которые обладают природными соединениями с мощными противораковыми свойствами, то они могут снизить риск развития онкологических заболеваний.

Среди таких продуктов – яблоки, морковь, крестоцветные овощи (брокколи, цветная и белокочанная капуста), рыбий жир, орехи, бобовые, кетчуп (томатный сок, томатная паста и другие продукты из вареных помидоров), а также кофе.

Яблоки, например, содержат растительные соединения полифенолы, предотвращающие сердечно-сосудистые заболевания и инфекции, а также обладающие противораковыми и противоопухолевыми свойствами.

Морковь, содержащая бета-каротин, поддерживает иммунную систему и может предотвращать определенные виды рака (в частности, молочной железы, простаты и желудка).

Что касается капусты, то она содержит сульфорафан — растительное соединение с противораковыми свойствами, которое способно сокращать рост раковых клеток и запускать процесс их гибели в раковых опухолях толстой кишки.

Употребление рыбьего жира (или жирной рыбы) – особенно в пожилом возрасте – уменьшает риск развития рака простаты.

У орехов, особенно грецких, замечен антиканцерогенный эффект, а содержащийся в них педункулагин организм превращает в уролитины — соединения, которые предотвращают развитие рака молочной железы.

Те, кто часто ест бобовые (фасоль, горох и чечевицу) насыщают свой организм клетчаткой, благодаря которой снижается риск возникновения рака кишечника. Также замечено, что женщины, ежедневно употребляющие продукты с высоким содержанием клетчатки, на 20 процентов реже заболевают раком молочной железы.

Что касается продуктов из вареных помидоров, то они содержат мощный антиоксидант ликопин, который снижает количество кислородных радикалов, которые способствуют развитию онкологических заболеваний.

Кофе же способно значительно (по разным данным от 25 до 70 процентов) снизить риск цирроза печени, а статистический анализ показал: употребление этого напитка уменьшает опасность возникновения рака печени на 40 процентов, пишет портал MedikForum.ru.

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