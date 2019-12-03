Тигрица сыграла в кошки-мышки с туристами в машине

В Индии оправившаяся после травмы тигрица устроила охоту на туристов, наблюдавших за животным миром национального парка "Рантхамбор" из салона внедорожника, сообщает Times of India. Они-то и сняли опасную игру в кошки-мышки на видео.

Эти кадры были сделаны в минувшую субботу, 30 ноября, а фигурирует на них трехлетняя тигрица Султана. В октябре она серьезно повредила лапу шипом и почти на два месяца исчезла из виду. Но на минувшей неделе смотрители вновь заметили ее в зоне №1 нацпарка. Здесь же она открыла охоту на самоуверенных туристов, которые вплотную приблизились к ней на внедорожнике с открытым верхом.

На записи видно, как хищник бросается за автомобилем, прячась за кустами. Водитель решил не играть в догонялки, а остановился и тронулся в обратную сторону. Только после этого туристам удалось оторваться от преследования.

Организаторы джип-сафари не стали сообщать администрации об этом инциденте, поскольку опасались, что их лишат лицензии на оказание услуг. Дело в том, что правила посещения нацпарка запрещают приближаться к диким животным на расстояние ближе 50 метров.