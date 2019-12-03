Клуб НХЛ "Чикаго" отстранил тренера за скандал 12-летней давности

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги "Чикаго Блэк Хоукс" Марк Кроуфорд отстранен от работы с командой из-за истории 12-летней давности, когда он, якобы, ударил на скамейке запасных "Лос-Анджелес Кингз" игрока "королей Шона Эйври.

Эйври сообщил журналистам, что 12 лет назад, во время работы в Лос-Анджелесе Кроуфорд ударил его после того, как "Кингз" получили малый штраф за нарушение численного состава из-за невнимательности хоккеиста и пропустили гол.

"Клуб проведет тщательное расследование в отношении тренера Марка Кроуфорда на основе недавних данных о его поведения в другой организации, — говорится в официальном пресс-релизе "Чикаго". – Кроуфорд будет отсутствовать в команде в течение этого времени, и клуб не будет давать никаких дальнейших комментариев до завершения расследования".