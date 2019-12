Рукопожатие баскетболистов завершилось массовой потасовкой

В американском городе Финиксе один из баскетбольных матчей школьной лиги завершился массовым побоищем с участием игроков, их родителей и всех остальных зрителей встречи. Потасовка началась с послематчевого традиционного жеста спортсменов – рукопожатия.

По окончании матча баскетболисты обеих команд начали пожимать друг другу руки, но два игрока вместо этого сначала сцепились словесно, а потом все переросло в драку между всеми, сообщает AZ Central. Остановить беспорядки смогли только прибывшие на место инцидента полицейские.

Postgame fighting mars Skyline's win over No. 1 Cesar Chavez in final of PUHSD basketball tournament. https://t.co/8Ey7cOWL05 pic.twitter.com/9S245ggbgd