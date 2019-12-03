Охотники и полицейские ищут медведя-шатуна в Иркутской области

Вооружение автоматами полицеские и охотники отправились на поиски медведя-шатуна в иркутском поселке Витимский. Об этом сообщает ГТРК "Иркутск".



Накануне хищник задрал местного жителя. 66-летний мужчина работал в качестве водителя в одной из пожарных частей и проживал один на окраине населенного пункта. Медведь напал на него ночью — разбил окно и забрался в дом. На месте ЧП обнаружили следы косолапого, вероятнее всего, он уже успел вернуться в тайгу. Пока идут поиски бурого хищника, жителей Витимского городского поселения просят соблюдать осторожность.

Как пояснили специалисты, этот год был неурожайным в плане грибов и ягод, поэтому никого не удивило, что появился шатун. Однако глава поселка таких страшных случаев не припомнит.



"Я здесь живу около 50 лет. Такого, чтобы медведь загрыз человека, у нас еще не было. Будем искать по следам, смотреть. Нужно его отстрелить, он спать он уже не ляжет. Сейчас у нас около 44 градусов мороза", — прокомментировал глава Витимского городского поселения Николай Балуткин.