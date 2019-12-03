Момент обрушения автомобильного моста в Оренбурге попал на видео

Регистратор очевидца запечатлели момент обрушения моста в Оренбурге, произошедшего вечером в минувший понедельник, 2 декабря.

Перед въездом под путепровод автор видео притормозил, чтобы объехать аварийный знак, установленный перед машиной, стоявшей в правом ряду. Не исключено, что именно эта заминка и спасла водителя – через несколько мгновений прямо перед ним рухнул пролет моста.

Известно, что в момент ЧП по путепроводу двигались несколько транспортных средств – легковая "Лада Приора" и грузовик Mercedes, перевозивший щебень.

Как сообщалось ранее, мужчины, управлявшие этими автомобилями, получили травмы. У 32-летнего пострадавшего диагностировано сотрясение мозга, кроме того, он получил рваную рану лица. Второй травмированный отделался ушибами и рваными ранами.

По данным Следственного комитета, на аварийном участке путепровода проводился ремонт.

"Заказчик и подрядчик работ установлены", — подчеркнули в ведомстве, возбудившим уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба".

Кроме того, сотрудники СК, среди прочих необходимых следственных действий, занимаются взвешиванием грузового автомобиля Mercedes с полуприцепом и его груза.

Есть подозрения, что транспортное средство пыталось преодолеть путепровод, имея серьезный перегруз. Такую версию, в частности, озвучил директор главного управления дорожного хозяйства Оренбургской области Дмитрий Хусид, слова которого приводит ТАСС.

В частности, он заявил о том, что "одной из причин [обрушения могло стать] прохождение колонны большегрузов. Обрушение произошло под автомобилем Mercedes, груженным щебнем, который был замыкающим в колонне. Общая масса автомобиля — порядка 50 т при ограничении в 30 т".

Расследование продолжается, в скором времени будет проведена судебная строительно-техническая экспертиза.

Завалы, образовавшиеся после ЧП, обещают разобрать за сутки.