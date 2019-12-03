Житель Приморья до смерти забил палкой знакомого, убившего кошку

В селе Абрамовка Приморского края был насмерть забит 53-летний мужчина.

По подозрению в совершении этого преступления задержали 22-летнего местного жителя. Он признался, что поссорился с потерпевшим, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил кошку.

За это молодой человек нанес своему знакомому множество ударов деревянной палкой по голове, от которых он скончался.

Краевое управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".