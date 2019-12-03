Череповецкие врачи спасли мальчика, проткнувшего сердце металлическим штырем

Череповецкие врачи спасли ребенка, повредившего сердце металлическим штырем. Девятилетний ребенок напоролся на него, перелезая через забор. Шесть специалистов оперировали мальчика в течение четырех часов.

Как сообщает портал Сherinfo.ru, мальчик, получив ранение, сумел дойти до школы и позвонить родителям.

Детский хирург Алексей Родичев рассказал, что это первый подобный случай в его практике.

"На момент поступления ребенка ранка была небольшая: полтора сантиметра на сантиметр, наружного кровотечения не было, но в то же время состояние мальчика было очень тяжелое. Провели обследование, подготовили к операции. Когда вскрыли грудную клетку, поняли, что повреждено именно сердце – проникающее ранение в левый желудочек", – сообщил хирург.

Детским врачам во время операции помогали коллеги из "взрослой" больницы. Они тоже отмечают, что подобные случаи встречаются нечасто.

"Операция действительно сложная. Во взрослой больнице за минувший год было только четыре подобных случая. Для детской больницы этот случай уникальный", – рассказал хирург областной больницы номер 2 Сергей Попов.

После операции мальчик провел неделю в реанимации. В данный момент ребенка перевели в палату хирургического отделения, его состояние врачи называют удовлетворительным.