Тони Фергюсон: я – проблема Хабиба. Сезон охоты начинается

Американский боец смешанного стиля в легком весе Тони Фергюсон заявил, что намерен нанести действующему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову первое поражение. Спортсмены проведут очный бой в Нью-Йорке 18 апреля.

"Я сказал всем, что заставлю Хабиба мочиться кровью. У него есть проблема, и ее зовут Тони Фергюсон, — цитирует американца MMA Mania. – Я иду за ним, ведь сезон охоты уже начинается".

"Нурмагомедов – это всего лишь один противник. Я засел в его голове. Он будет нервничать, станет допускать ошибки, а я намерен извлечь из всего этого выгоду".

Напомним, что Нурмагомедов остается непобедимым бойцом в UFC. В его активе 28 побед из 28 проведенных поединках. У Фергюсона же в 28 боях 25 побед.