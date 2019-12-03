Оставили без присмотра и ушли: из припаркованной машины спасли грудного младенца

На Кутузовском проспекте из припаркованной машины спасли грудного младенца. Ребенка в автолюльке заметил один из прохожих. Сначала он попытался отыскать родителей, даже заглянул в расположенное рядом отделение банка, но спустя 10 минут так никого и не нашел.

В это время температура на улице уже опустилась ниже минус трех градусов. Беспокоясь, что малыш может замерзнуть, москвич вызвал службу спасения. Через несколько минут ему сообщили, что мать ребенка найдена, и здоровью малыша ничто не угрожает. Максимум, что грозит его родителям — штраф в 2,5 тысячи рублей.