5 декабря Дмитрий Медведев поговорит с журналистами в прямом эфире

5 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подведет итоги уходящего года в интервью представителям 20 телеканалов, сообщает пресс-служба правительства России.

В прямом эфире глава кабинета министров расскажет о результатах работы правительства в 2019 году, а также затронет вопросы социально-экономического развития страны.

"Разговор с Дмитрием Медведевым" станет 12-м за время его работы на постах президента и главы правительства. Интервью начнется 5 декабря в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов "Россия 1", "Россия 24", ОТР, "Мир", "Мир 24", "Звезда", а также "Радио России", "Вести ФМ" и радио "Маяк".

Трансляцию интервью премьер-министра РФ можно будет посмотреть на официальных каналах правительства в социальной сети "ВКонтакте" и на YouTube.