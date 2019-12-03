В Краснодарском крае коллекторы прислали гроб матери должника

В полицию обратилась жительница станицы Кущевской. Она рассказала о том, коллекторы угрожают ее семье расправой. Как стало известно, брат женщины взял займ в одной из микрофинансовых организаций и не смог его выплатить, в итоге задолжал довольно крупную сумму. Общения с коллекторским агентством должник не избегал, однако сотрудники компании решили пойти дальше и начали звонить его сестре, передает ГТРК "Кубань".

Коллекторы угрожали убить женщину. И чтобы продемонстрировать, что их намерения серьезны, отправили гроб к дому матери должника. После этого потерпевшие обратились за помощью в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Угроза убийством".

"Сотрудники МВД начали проверку по данному факту. По ее итогам примут процессуальное решение. В настоящий момент мы выясняем все подробности инцидента", — заявили представители пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю.