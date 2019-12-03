ВКС России получили два новых фронтовых бомбардировщика

Новосибирский авиационный завод передал российским военным два новых фронтовых бомбардировщика Су-34. Боевые машины уже вылетели к заказчику, сообщает агентство "Интерфакс".

Журналисты уточняют, что в 2019 году производители должны были поставить 6 фронтовых бомбардировщиков в войска и таким образом полностью выполнить контракт на выпуск Су-34. А до конца 2019 года Министерство обороны РФ и "Объединенная авиастроительная корпорация" собирались заключить новое соглашение.

Су-34 – двухместный самолет, который совмещает функции бомбардировщика, истребителя или штурмовика. Боевая машина способна нести до 8 тонн управляемых и неуправляемых бомб, блоки реактивных снарядов, ракеты "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Предельная скорость – 1900 километров в час, максимальная высота – 14 километров. Без дозаправки Су-34 может пролететь до 4500 километров.

Помимо прочего, Су-34 защищен мощным комплексом радиоэлектронной борьбы "Хибины". Он мешает вражеским радарам распознать бомбардировщик, определить его скорость, высоту, расстояние и, соответственно, не дает навести на Су-34 оружие.