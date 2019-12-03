Спустя почти четверть века Кундере вернули чешское гражданство

90-летнему известному писателю Милану Кундере возвращено гражданство Чехии.

"Милан Кундера не любит пафос и всяческие официальные мероприятия, поэтому церемония вручения мною документов о гражданстве писателю и его супруге была очень скромной, прошла в их парижской квартире", — рассказал РИА Новости посол республики в Париже Петр Друлак.

Автор таких всемирно известных произведений, как "Невыносимая легкость бытия", "Шутка" и "Вальс на прощание", проживает во Франции с 1975 года, куда он эмигрировал из родной Чехословакии после ввода в страну войск пяти соцстран во главе с СССР. После отъезда за рубеж писатель был лишен гражданства Чехословакии.

До последнего времени Кундера не хотел обсуждать тему чешского гражданства. Он уже давно пишет книги только на французском языке и запретил перевод своих произведений, созданных в эмиграции, на чешский язык.

Однако в 2018 году писатель с супругой согласились принять у себя приехавшего в Париж премьера Чехии Андрея Бабиша. Разговор коснулся, в том числе, и темы возвращения гражданства. После этого этот вопрос несколько раз обсуждал с писателем и посол Петр Друлак.

После вручения Милану Кундере чешского паспорта, Петр Друлак выразил надежду, что писатель теперь изменит отношение к переводам своих произведений на чешский язык.

"О посещении Кундерой Чехии речь в настоящее время не идет из-за состояния здоровья писателя", — отметил он.