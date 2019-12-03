Нападение на кондуктора в Стрельне: горожан просят опознать преступника

Жителей Санкт-Петербурга просят опознать человека, совершившего преступление в Стрельне. Он напал на кондуктора и отнял деньги, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

Выяснилось, что нападение произошло еще 29 ноября, сейчас стали известны все детали. Вот как развивались события. Трамвай завершил свой маршрут и остановился на последней станции. Вагоновожатый вместе с кондуктором вышли, не заметив стоящего за остановкой человека. В тот момент, когда кондуктор осталась одна, грабитель в маске направил на нее огнетушитель, вырвал сумку с деньгами и скрылся. Женщину в состоянии шока пришлось госпитализировать.

Подробности преступления зафиксировала камера видеонаблюдения. С просьбой опознать бежавшего грабителя "Горэлектротранс" обратился к петербуржцам.