Убийца жены и детей в Менделеевске назвал мотив кровавой бойни

Жертвами кровавой бойни в Менделеевске стали три человека. Подвыпивший Айнур Харисов зарезал не только бывшую супругу и 19-летнего пасынка, но и двухлетнего сына, который мирно спал в кроватке. Он поднял руку и на 12-летнего Никиту, но тот выпрыгнул в окно и тем самым спасся, отметили в республиканском управлении СКР.

По предварительным данным, драма разыгралась около трех часов ночи 3 декабря в многоквартирном доме на Юбилейной улице. Семья, как сообщает "Комсомольская правда", распалась из-за пьянок и скандалов, которые закатывал трижды судимый за кражи и нанесение телесных повреждений Харисов. Он перебрался жить в Елабугу, но поздним вечером 2 декабря приехал навестить родного сына.

Разговор с бывшей супругой не заладился — 41-летний мужчина заподозрил ее в изменах и схватился за нож. На помощь матери выбежал ее 19-летний сын, но тут же получил несколько смертельных ударов. Крики привлекли внимание 12-летнего Никиты, однако стоило ему появиться, как отчим набросился и на него. Порезав ему руки и ноги, Харисов велел пасынку запереться в комнате и ждать, а сам направился к детской кроватке, где хныкал его двухлетний сын. Его он тоже не пощадил.

Никита, по данным СКР, не стал дожидаться расправы и выпрыгнул в окно, после чего бросился в расположенную неподалеку пекарню. Ее сотрудницы оказали окровавленному мальчику первую помощь и вызвали полицию и медиков. К моменту прибытия стражей порядка 38-летняя женщина и ее старший сын были мертвы, маленького мальчика спасти тоже не удалось — он скончался по пути в больницу.

Злоумышленник пустился в бега, но был быстрой задержан недалеко от своего дома в Елабуге. На допросе он признался, что им двигала ревность. Харисову грозит до 20 лет в колонии строгого режима за убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего.