Вместе с бесами изгоняют соседей: религиозная организация в столичной коммуналке

Сеансы экзорцизма в коммуналке на северо-востоке Москвы: один из ее жителей, который провозгласил себя пастором религиозной организации, вместе с демонами изгоняет из квартиры своих соседей. Сначала "святой отец" добился выселения владельца квадратных метров — "Вести" уже рассказывали эту историю. Теперь он взялся за его друга, который занял комнату. Какие методы при этом используются?

В этой коммунальной квартире на улице Бориса Галушкина скандалы и крики стали уже привычным делом. Две комнаты принадлежат Виктору Зайцеву. Третью несколько лет назад купили супруги Агеевы и зарегистрировали в ней религиозную организацию — Церковь Рождества Христова. По воскресениям сюда стали приходить адепты, а Вячеслав Агеев, облачившись в костюм пастора, начал призывать соседа, что называется, к жизни праведной.

"Пытались убедить меня в том, что я одержим многими бесами, в том числе бесами наркомании, бесами пьянства, игромании, лудомании. Как минимум восемь бесов они во мне определили", — рассказывает Виктор Зайцев.

Но иногда, меняя рясу на тельняшку, пастор переходит на вполне мирской язык, начиная сыпать проклятьями и угрозами.

"В последнее время господин Агеев ведет себя очень агрессивно, периодически в мой адрес поступают от него угрозы. В частности, "береги кадык", "оглядывайся по сторонам, когда выходишь на улицу", — говорит Виктор.

Кроме этого новые постояльцы без ведома соседа из общего туалета перенесли унитаз в ванную, а в туалет просто никого не пускают.

- Здесь мы можем увидеть маленькую раковину, здесь, получается, будет еще один унитаз стоять и маленькая душевая.

- То есть, они себе делают отдельный санузел?

- Они делают отдельный санузел, без согласований и каких-либо разрешений.

Выбрав тактику "лучшая защита — это нападение", Агеевы написали на Виктора несколько заявлений в полицию и пытались настроить против него соседей по дому, в котором он прожил больше 40 лет.

- Дебоширишь, пьешь, матом ругаешься, куришь, ломаешь двери с друзьями своими. У меня записано, все записано и все уже показано!

После этого Виктор съехал и вынужден снимать жилье. В свою комнату он пустил жить друга, который временно остался без крыши над головой. Илья — инвалид с детства. Воцерковленная семья не оставляет в покое и его.

"Когда я захожу в ванную, через 10 минут они выключают холодную воду — на меня льется кипяток. Гасят свет. Когда я высовываю руку, чтобы включить свет, они меня голого вытаскивают в коридор, причем это при их гостях", — говорит Илья Коган.

По мнению Виктора Зайцева, под видом религиозной организации за железной дверью скрываются обычные рейдеры. Купив комнату в коммунальной квартире, они делают жизнь соседей невыносимой и принуждают соседа к невыгодной для него сделке.

"Они нам предоставили план, свою идею: они хотят эту квартиру переоборудовать в две однокомнатные. Почему-то именно им должна принадлежать та часть, где три окна, а у Виктора должно остаться одно окно, и как-то он должен так проживать", — говорит юрист Олег Царев.

В полицию написано заявление о возбуждении уголовного дела по статье "Понуждение к совершению сделки". Параллельно с этим идет судебное разбирательство о запрещении религиозной деятельности в квартире.