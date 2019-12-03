Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта готовится к смене пола

Дочь голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло готовится к перемене пола. 13-летний подросток принимает гормональные препараты. Кроме того, стало известно, что Шайло удалось официально сменить имя.

Как сообщает сайт KP.ru, теперь отпрыска Джоли и Питта зовут Джон. Подписчики подростка в Instagram уже посоветовали Джону сменить название блога.

Старший ребенок Джоли и Питта с трех лет носит мальчишескую одежду и короткую стрижку. В возрасте девяти лет Шайло попросила называть ее Джоном.

Сообщается, что в данный момент Шайло-Джон проходит гормональную терапию в одной из клиник Санта-Моники.

В апреле нынешнего года Джоли и Питту удалось, наконец, официально расторгнуть брак, который продлился всего два года. Вместе артисты воспитывали шестерых детей, трое из которых – приемные.