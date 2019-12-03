Стас Михайлов: "Хорошая жена дается человеку в награду"

В "Судьбе человека" – продолжение разговора со Стасом Михайловым. Его обожают миллионы поклонниц, но вот уже 13 лет он вместе с Инной. На двоих у них шесть детей, по двое детей – от предыдущих браков, а две девочки – общие.

Они родились в их союзе, который был создан, когда им было за 30: и у Стаса, и у Инны за плечами был немалый жизненный опыт со своими потерями и разочарованиями.

Певец говорит, что "хорошая жена дается человеку от неба в награду". "Мне с Инной стало комфортно и хорошо. Я дополняю ее, а она – меня", – признается Михайлов.

Он рассказывает, как Инне, у которой было все для обеспеченной жизни, знакомые советовали не связываться с тогда еще малоизвестным и не богатым певцом, но она верила в звезду Стаса Михайлова.

Инна, у которой были и недвижимость, и машины, согласилась переехать в съемную однокомнатную квартиру вместе с любимым мужчиной – на этом настоял сам певец.

А вскоре после того, как они стали супругами, карьера Михайлова пошла на взлет, и уже скоро он стал одним из самых популярных, любимых и состоятельных артистов российской эстрады.

Ревнует ли Инна Стаса к его многочисленным поклонницам? Где они познакомились, и сколько длился у уже зрелых людей период "притирки"?

Каким был последний разговор Стаса со старшим братом, и какое чудо произошло с его сыном? В чем счастье певца, и кто спас ему жизнь?

Об этом – во втором выпуске программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым", посвященной Стасу Михайлову.