Первые российские вертолетоносцы заложат в 2020 году

Два универсальных десантных корабля-вертолетоносца заложат в Керчи в 2020 году. Передача новейших судов российскому флоту запланирована на 2025-2026 годы, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе страны.

Собеседник агентства уточнил, что корабли будут аналогичны французским УДК класса "Мистраль". Кроме того, по данным СМИ, они будут нести до 20 вертолетов и 900 десантников.

Ранее сообщалось, что строительством кораблей займется керченский завод "Залив".

Напомним, в 2011 году Россия собиралась приобрести два вертолетоносца у Франции, однако в 2014 году Париж присоединился к санкциям против Москвы и позднее контракт расторг, а недостроенные корабли перепродал в Египет.