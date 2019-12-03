Мемориальная доска в память о погибших появится на месте ДТП в Забайкалье

Мемориальная доска в память о погибших появится на месте страшного ДТП в Забайкалье. Такое решение приняли в администрации Сретенского района, сообщает ГТРК "Чита".

Уточняется, что памятную доску изготовят к завтрашнему дню. Мероприятие по ее установки завершится акцией памяти на месте, где произошла катастрофа. Вчера, 2 декабря, на мосту через реку Куэнгу возник стихийный мемориал. Местные жители принесли туда цветы, игрушки, свечи.

Как уже сообщалось, авария произошла днем 1 декабря. В 60 км от Сретенска автобус "Киа Грандбирд", следовавший по трассе Могойтуй — Олочи, упал с моста при переезде реки Куэнга. Все погибшие в ДТП — 19 человек, в том числе два ребенка — опознаны. Двое из них — жители Читы, остальные — из Сретенского района.