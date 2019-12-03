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3 декабря 201914:10

Яхтсмен России. Созыкин, Грибанов и Резникова названы лучшими

В Москве прошла торжественная церемония награждения лауреатов традиционной премии "Яхтсмен России 2019", учрежденной Всероссийской федерацией парусного спорта. Главные призы в этом году взяли Яна Резникова, а также дуэт Павел Созыкин и Денис Грибанов.

Резникова, завоевавшая в нынешнем году серебро первенства мира World Sailing в классе и золото первенства мира в классе RS:X в Санкт-Петербурге, взяла кубок "Лучшая яхтсменка России".

Приз "Лучший яхтсмен России" в нынешнем году разделили партнеры по экипажу Созыкин и Грибанов: на крупнейших международных регатах он выходили на медальные гонки, завоевал для России олимпийскую лицензию в классе 470 на Олимпийские игры в Токио-2020.

Специальными наградами-номинациями были отмечены наиболее выдающиеся достижения года в других областях парусного спорта. Обладателем премии "Российский производитель года" стал производитель лодок мХ700 — компания "Скоростные катера "Мобиле групп".

Премию "Лучшая книга года" получил учебник "Азбука "Оптимиста" Георгия Шайдуко. Обладателем премии "Рекорд года" стал Евгений Новожеев, многократный чемпион России по кайтбордингу. Главный кубок Национальной парусной Лиги был вручен команда-победительнице высшего дивизиона "Ахмат".

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