Штаб Всероссийского казачьего общества начал работать в Москве

В российской столице начал работу штаб Всероссийского казачьего общества. Эта новая структура займется координацией деятельности 11 войсковых казачьих обществ России — от Москвы до Уссурийска, консолидацией почти 300 общественных объединений казаков по всей России и за рубежом. Для этого на базе Всероссийского казачьего общества будет создан единый Информационно-аналитический центр российского казачества.

Перспективы и задачи новой структуры, включая поставленные президентом России Владимиром Путиным, обсуждались на заседании президентского Совета по делам казачества. В 2019 году Совету исполнилось 10 лет. За это время в российских регионах были сделаны конкретные шаги по возрождению казачества и развитию казачьего движения в рамках государственной политики, отметил председатель Совета Анатолий Серышев, а также отлажен механизм несения государственной службы, заработала система казачьего образования и патриотического воспитания на основе традиционных ценностей, разработаны новые геральдические знаки, форма одежды и символика казаков.

Правительство со своей стороны делает все необходимое для развития казачества России, заверил зампред Совета, вице-премьер российского правительства Виталий Мутко. Создание штаба, по его мнению, будет способствовать единству казачества.

"Это будет команда профессионалов, которые не понаслышке знают историю, традиции и обычаи казаков", — рассказал о формировании состава правления Всероссийского казачьего общества назначенный его атаманом указом президента России от 4 ноября 2019 года Николай Долуда.

Верховный атаман Долуда намерен первым делом посетить все казачьи общества страны, чтобы определить их болевые точки. Он отметил, что 11 реестровых казачьих войск в России находятся на разных уровнях развития. Необходимо, по мнению Николая Долуды, всем подтянуться за Всевеликим войском Донским и Кубанским.

"Скоро в государственный реестр войдет и Черноморское войсковое казачье общество, которое было создано в Крыму. Таким образом, в стране будет уже 12 реестровых войсковых казачьих обществ", — наметил Верховный атаман перспективу.

Также Долуда планирует оценить роль атаманов различных уровней и проанализировать, насколько успешно казачьи общества взаимодействуют с региональной властью и органами местного самоуправления. Там, где взаимодействие с руководством регионов налажено слабо, отметил Долуда, это мешает полноценному развитию потенциала российского казачества.

"Только совместный труд даст толчок в развитии всего российского казачества. И, таким образом, реестровых казаков будет не 170 тысяч, а в разы больше. Это огромнейшая поддержка государству и серьезный ресурс для его укрепления, — прокомментировал решение президента Владимира Путина о создании Всероссийского казачьего общества атаман Долуда. — Нам нужно идти плечом к плечу с общественными объединениями казаков, ведь в душе и в сердце у нас одна Родина — Россия и желание служить на благо Отечества".

По словам Долуды, Всероссийскому казачьему обществу на этапе становления впервые предстоит большой и трудный путь по консолидации казачества на благо Отечества.