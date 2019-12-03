Отец пропавшего с двумя детьми уфимца рассказал о странном поведении сына

В Уфе продолжают искать 37-летнего Артема Мазова и его малолетних сыновей. Мужчина и двое детей пропали в конце октября. Супруга Мазова Эльмира впервые с того момента сделала запись в соцсети "ВКонтакте".

Женщина сообщила, что новостей о пропавших родных пока нет, и поблагодарила подписчиков за поддержку. Она также попросила всех, кто что-либо знает о ее муже и детях, обратиться в полицию. На странице самого Артема указано, что его аккаунт проверяет полиция.

Родители Артема признаются, что до сих пор в шоке от пропажи сына и внуков – восьмилетнего Ильи и пятилетнего Вячеслава. Отец пропавшего мужчины Аркадий Мазов рассказал порталу UFA1.ru, что в день исчезновения его сын забрал детей и сказал, что везет их гулять. Домой они не вернулись.

"Такое поведение для Артема, вот чтобы он взял детей и уехал неизвестно куда, для него несвойственно", – отметил Аркадий Мазов. Он попросил сына выйти на связь и заверил, что будет всячески поддерживать его.

Впоследствии машину Артема нашли в пяти километрах от дома, недалеко от реки Уфимки. Мужчины и детей в автомобиле не было. Следователи предполагают два варианта развития событий: либо Артем утопил сыновей и покончил с собой, либо скрывается вместе с ними. Пока что поиски пропавших так ничего и не дали, их ищут уже не только в Башкирии, но и в других регионах.

Местные СМИ сообщали, что мужчина накануне исчезновения поссорился с женой из-за того, что она собиралась подать на развод. По данным ГТРК "Башкортостан", на личном счету у Артема обнаружили 3 миллиона рублей – вероятнее всего, эту сумму он выручил от продажи квартиры, которую ему с женой купили родители.