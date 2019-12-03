Рене Фазель: Россию невозможно лишить хоккейных чемпионатов мира

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель высказался относительно возможного лишения России права на проведение международных турниров. Глава IIHF признался, что не допускает переноса хоккейных чемпионатов мира из России, запланированных на 2023 год.

"Необходимо дождаться официального решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), а комментарии будут потом. Я высказывал уже свою позицию, — цитирует Фазеля РИА Новости. – Будет сложно, иначе говоря, невозможно сменить локацию чемпионата мира".

"Все то же самое касается и молодежного чемпионата мира: в обоих случаях изменить место проведения нереально. Ожидаем, что оба турнира состоятся в России".

Напомним, что в 2023 году проведение чемпионата мира по хоккею запланировано в Санкт-Петербурге. В то же время молодежное мировое первенство собираются принять сразу два российских города: Омск и Новосибирск.