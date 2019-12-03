В Мытищах пешеход порезал полицейского из-за сделанного замечания

В подмосковных Мытищах переходивший дорогу в неположенном месте молодой человек нанес полицейскому ножевое ранение в ответ на сделанное замечание, сообщил агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на днем 3 декабря на Благовещенской улице. Молодой человек бросился через дорогу прямо на глазах у сотрудника ДПС, последний не преминул сделать ему замечание.

Конструктивного разговора не получилось — пешеход неожиданно выхватил нож и полоснул полицейского по лицу. Несмотря на ранение, инспектор самостоятельно скрутил злоумышленника. После оказания первой помощи полицейского доставили в больницу, по предварительной информации, у него резаная рана заушинной области.