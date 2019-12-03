В Барселоне влюбленный испанец убил ростовчанку, в Севилье пропала москвичка

В Барселоне убита уроженка города Волгодонска Ростовской области Юлия Сафронова. Ей был 41 год. Этот трагический факт подтвердили в российском консульстве.

Тело женщины со следами насильственной смерти было найдено в квартире, где она проживала.

По подозрению в совершении преступления задержан возлюбленный россиянки — 44-летний испанец, передает РИА Новости. Вскоре он предстанет перед судом. Расследование дела продолжается.

В Посольстве России в Испании также сообщили, что проверяют информацию о пропаже в Севилье 28-летней гражданки России.

Как сообщает "Интерфакс", учительница русского языка из Москвы не выходит на связь с 27 ноября.