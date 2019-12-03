Метсола, Войнов и Грецкий. Голосование болельщиков к Матчу звезд КХЛ

В середине января в Москве пройдет традиционный Матч звезд Континентальной хоккейной лиги. Завершилось голосование болельщиков, по результатам которого были определены 12 первых игроков-участников Всезвездного уикенда, по три хоккеиста в каждой из сборных.

По итогам голосования, которое продолжалось в течение две недели, поклонники хоккея определили по три игрока (вратарь, защитник и нападающий) в команду каждого дивизиона. Лидерами стали голкипер "Салавата Юлаева" Юха Метсола (3425 голосов), оборонец "Авангарда" Вячеслав Войнов (2521) и форвард минского "Динамо" Вячеслав Грецкий (2992).

В список лучших по Дивизиону Боброва вошли вратарь Юлиус Гудачек ("Спартак", 1634 голоса), защитник Юусо Хиетанен ("Динамо" Москва, 1090), нападающий Вадим Шипачёв ("Динамо" Москва, 1761).

Трио Дивизиона Тарасова: вратарь Юнас Энрот ("Динамо" Минск, 3056), защитник Илья Шинкевич ("Витязь", 1399) и нападающий Вячеслав Грецкий ("Динамо" Минск, 2992).

В Дивизионе Харламова тройка лучших такова: вратарь Тимур Билялов ("Ак Барс", 2371), защитник Кристиан Хенкель ("Ак Барс", 912), нападающий Найджел Доус ("Автомобилист", 938).

Дивизион Чернышева будут представлять вратарь Юха Метсола ("Салават Юлаев", 3425), защитник Вячеслав Войнов ("Авангард", 2521)и нападающий Кирилл Семёнов ("Авангард", 1196).

На втором этапе свой выбор сделают представители прессы. Они выберут одного нападающего, одного защитника и одного голкипера в каждую сборную. Голосование журналистов будет проходить со 2 по 8 декабря.

Затем спортивный департамент КХЛ дополнит список ещё четырьмя игроками в каждую из команд. Так по итогам трёх этапов определятся 40 хоккеистов, а оставшимися четырьмя участниками Матча Звезд традиционно станут лучшие хоккеисты по итогам Кубка вызова Молодежной хоккейной лиги.