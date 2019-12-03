В Новом Уренгое кот вытолкнул ребенка из окна

В Новом Уренгое семилетняя девочка упала с девятого этажа из-за кота. К счастью, ребенок приземлился в глубокий сугроб и не получил травм, угрожающих жизни.

Инцидент произошел днем 30 ноября. Девочка собиралась гулять вместе с матерью, однако незадолго до прогулки женщина отлучилась из квартиры, оставив дочь одну. Ребенок решил взять с собой на прогулку домашнего питомца – кота. Девочка посадила животное в рюкзак и, надев его на спину, подошла к окну, чтобы посмотреть, не возвращается ли мать. Открыв окно, ребенок высунулся наружу.

"Кот стал толкаться в ранце, и под действием силы тяжести ребенок перевалился через подоконник и полетел вниз", – сообщили в управлении СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу. Следователи ведут проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Что касается девочки, ее доставили в больницу и оказали всю необходимую помощь. Кот, выпавший из окна вместе с ребенком, не пострадал.