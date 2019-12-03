В России ввели электронные трудовые книжки

В России введены электронные трудовые книжки. Соответствующий пакет законопроектов, внесенных правительством, приняла Госдума на пленарном заседании во вторник, 3 декабря. Изменения вносятся в Трудовой кодекс, федеральный закон "Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования" и в КоАП.

Работник сможет получить сведения о своей трудовой деятельности в бумажном или электронном виде, обратившись к работодателю по последнему месту работы, в ПФР, МФЦ или Единый портал госуслуг.

Работодатели будут обязаны до 30 июня 2020 года включительно в письменной форме уведомить каждого работника об изменениях в законодательстве. Электронная трудовая книжка будет вступать в силу постепенно. Работник сможет выбрать между продолжением ведения бумажного варианта и предоставлением сведений в электронном виде. В том случае, если выбрано второе, работодатель выдаст ему документ на руки и больше не будет нести ответственность за его ведение и хранение, сообщает РИА Новости. Если работник не сообщит о своем пожелании в письменном виде до 31 декабря, то работодатель продолжит ведение его трудовой книжки.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Для тех, кто впервые вступит в трудовые отношения с 2021 года, будут вестись только электронные трудовые книжки.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, введение электронной трудовой книжки сведет к минимуму риски потери сведений и освободит работника от обязанности самостоятельно заниматься восстановлением данных о трудовом стаже. Также это упростит для работника взаимодействие с отделом кадров при трудоустройстве.