Скандал в московской школе: молодой учитель решил воспитывать детей по-своему

В одной из московских школ разгорелся грандиозный скандал после того, как молодой учитель информатики Сергей Бодулин выложил в сети совершенно хамское видеообращение к своим старшим коллегам. Ролик был показан в эфире программы "60 минут" и вызвал жаркое обсуждение.

Бодулин записал видео в ответ на просьбу опытных учителей исправить одно недоразумение. Дело в том, что ранее по просьбе учеников преподаватель информатики поменял традиционный школьный звонок. Вместо него на переменах стала звучать популярная англоязычная танцевальная музыка.

Коллеги обратились к Бодулину с рекомендацией вернуться к привычному звонку. Но у молодого учителя это вызвало неадекватную реакцию. Его возмутило то, что более опытные педагоги посмели его самого чему-то учить и давать советы. "Пока эти старые бабки не сдохнут, у нас все будет ужасно везде: в медицине, в образовании и т.д.", — заявил он в своем видео.

С ответным обращением в эфире ток-шоу выступил президент Фонда "Институт региональных проектов и законодательства" Борис Надеждин. "Если бы я был директором школы, я бы вызвал, прежде всего, его родителей. Его не надо увольнять из школы, а надо воспитывать. Он еще сам ребенок", — сказал политик.

Надеждин подчеркнул, что к старшему поколению необходимо относиться с уважением, и резонно заметил Бодулину: "Время летит быстро. Через сорок лет люди, такие же, как ты сегодня, будут желать тебе того же". В заключении политик дал мудрый совет молодому педагогу: "Поставь себя на их место и извинись".