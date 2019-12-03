Заммэра рассказал, почему и за чей счет перекладывают плитку

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, за чей счет на улицах столицы перекладывают плитку и асфальт.

"Если такие мероприятия есть, то это мы поправляем тех, кто выполнил работы с браком, в рамках контракта за их средства. За их счет выполняются эти мероприятия", — сообщил он.

По словам Бирюкова, за этот год власти расторгли контракты с 15 компаниями, которые не справились со своими обязательствами. Заместитель мэра подчеркнул, что все они заплатили городу штрафы и неустойку, передает "Интерфакс".

Ранее в интервью радиостанции "Вести ФМ" Петр Бирюков уже разъяснял, что частая перекладка плитки на московских тротуарах, как правило, связана с устранением брака. При этом он напомнил, что в морозы плитка меньше скользит, чем асфальт, а в жаркую погоду выделяет меньше вредных веществ.