Полиция вскрыла квартиру с новорожденным, куда месяц не пускали соцопеку

В СМИ накануне появилась информация, что в центре Москвы родители незарегистрированного новорожденного больше месяца не открывали дверь в квартиру сотрудникам органов опеки и попечительства, которые хотели проверить состояние малыша.

В результате ее пришлось вскрывать в присутствии сотрудников правоохранительных органов.

Ребенок и родители направлены на обследование. Столичными следователями проводится проверка условий жизни этой семьи.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщают в управлении СК РФ по Москве.